Белорусские гандболисты проиграли команде Германии в первом матче ЧЕ

В своем первом матче предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова в Братиславе встречались с командой Германии и уступили со счетом 29:33. Начало игры осталось за белорусами, которые к исходу десятой минуты вели с перевесом в пять мячей — 7:2. После этого исландский тренер немецкой команды Альфред Гислансон взял тайм-аут, и через десять минут его подопечные сумели выйти вперед — 11:10. Однако к перерыву белорусы снова лидировали — 18:17. Во второй половине встречи белорусские гандболисты допустили массу ошибок и в итоге уступили с разницей в четыре мяча. Самыми результативными в составе проигравших стали Никита Вайлупов и Владислав Кулеш, забросившие по 7 мячей.
Во втором поединке этого квартета гандболисты Австрии встретятся с поляками. В воскресенье, 16 января, белорусы сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.
Также сегодня в Будапеште встретятся сборные Исландии и Португалии, выступающие в группе В. Вчера в этом квартете команда Нидерландов победила венгров со счетом 31:28.
Результаты встреч первого тура в остальных группах:
В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.
На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев — 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.