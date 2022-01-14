Белорусские гандболисты проиграли команде Германии в первом матче ЧЕ

В своем первом матче предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова в Братиславе встречались с командой Германии и уступили со счетом 29:33. Начало игры осталось за белорусами, которые к исходу десятой минуты вели с перевесом в пять мячей — 7:2. После этого исландский тренер немецкой команды Альфред Гислансон взял тайм-аут, и через десять минут его подопечные сумели выйти вперед — 11:10. Однако к перерыву белорусы снова лидировали — 18:17. Во второй половине встречи белорусские гандболисты допустили массу ошибок и в итоге уступили с разницей в четыре мяча. Самыми результативными в составе проигравших стали Никита Вайлупов и Владислав Кулеш, забросившие по 7 мячей.

Во втором поединке этого квартета гандболисты Австрии встретятся с поляками. В воскресенье, 16 января, белорусы сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

Также сегодня в Будапеште встретятся сборные Исландии и Португалии, выступающие в группе В. Вчера в этом квартете команда Нидерландов победила венгров со счетом 31:28.

Результаты встреч первого тура в остальных группах:

А — Словения — Северная Македония — 27:25, Дания — Черногория — 30:21;

С — Сербия — Украина — 31:23, Франция — Хорватия — 27:22;

Е — Испания — Чехия — 28:26, Швеция — Босния и Герцеговина — 30:18;

F — Россия — Литва — 29:27, Норвегия — Словакия — 35:25.

В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.