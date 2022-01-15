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12:26 (мск), источник: Прессбол

ЧЕ-2022. И хрустальный шар не нужен. Белорусские гандболисты проиграли немцам по прошлогоднему сценарию

Мы уже в Словакии или все еще в Египте?

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Перед каждым матчем белорусской сборной против топового соперника на чемпионатах мира или Европы испытываешь смешанные чувства: практически все завершались болезненным приземлением и глубокими раздумьями. Ни в одной из последних кампаний команде Шевцова не удавалось одолеть противника из числа фаворитов состязаний. В 2015-м уступили с разницей «-5» испанцам и «-4» катарцам, собравшим тогда звезд по всему миру. На ЧЕ-2016 получили «-6» от хорватов, «-5» от грозных на тот момент поляков и «-11» от французов. На ЧМ-2017 капитулировали перед теми же хорватами («-6»), немцами («-6») и попали под шведский каток — «-19». На EURO-2018 вновь не смогли ничего противопоставить французам («-7»), получили от норвежцев («-5») и шведов («-9»). В тот год еще состоялась памятная скандальная игра с «прихватом» Артура Карвацкого от Лино Червара — несправедливое, но тоже поражение от «шашечных» («-2»). ЧЕ-2020: с хорватами — «-8», с испанцами — «-9», с немцами — «-8».

В 2020-м сборная Германии также была не в лучшей форме и слабо напоминала ту, что становилась чемпионом Европы-2016. Но и не в оптимальном командном состоянии немцы смогли надрать уши — 4:11 к началу 16-й минуты выглядели для белорусов приговором. И тем не менее той сборной помогали Уве Генсхаймер, Хендрик Пекелер, Янник Кольбахер… В «бундестим»-2022 по разным причинам не доехала целая группа гандболистов: Патрик Гретцки, Франц Земпер, Юри Кнорр, Фабиан Виде, Финн Лемке, Пауль Друкс. Который раз могло показаться, что вот сейчас, именно сейчас «комплекс топов» будет наконец преодолен…

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Так казалось и во время чемпионата мира-2021 в Египте — были близки как никогда: превосходно начинали матчи со словенцами и шведами (вели «+6» и «+8» соответственно), но в обоих случаях преимущество слишком легко испарялось, а Юрий Шевцов, выигрывавший дуэль до матча, не мог совершенно ничего изменить на площадке, когда изначальный план раскусывали. А в Братиславе… Словно включился «День сурка».

Никаких сюрпризов со стартовым составом, привычный выпуск Бохана в защиту и смещение Кулеша на край при обороне. Отличное начало — прямо как в матчах против фаворитов в Египте: 7:2. Главному тренеру сборной Германии Альфреду Гисласону пришлось сжигать первый тайм-аут уже к 11-й минуте. Возможно, зацепись хоть немного Вячеслав Солдатенко в воротах — удалось бы развить успех, но после паузы немцы сумели взять себя в руки: сначала сбили темп, к 14-й минуте подобрались на расстояние трех мячей, к двадцатой — сократили разрыв до «-2». После сэйва Андреаса Вольффа, начавшего встречу на скамейке, тайм-аут понадобился уже Шевцову, но… Говорил не тренер, а Артем Королек! «Все хорошо играем, но надо там забросить. Два удаления нам помешали…» — успел неуверенно произнести рулевой, после чего резко включился линейный и буквально наорал на партнеров, попытавшись взбодрить и завести.

Заряд, наоборот, обернулся двумя потерями — и счетом 11:10 в пользу «бундестим» к 21-й минуте.

Юрий Шевцов прибег к ротации, но если Самойло вышел — и почти сразу забросил, Зайцев, появившись на площадке, тут же схватил удаление (всего в первом тайме белорусы заработали четыре «двушки»). В концовке тайма пару полусредних составляли уже Самойло и Алехин.

Безупречных действий Королька (5 голов при пяти бросках) и Вайлупова (6 из 6), который также был точен при исполнении семиметровых, хватило, чтобы уйти в раздевалку с преимуществом в мяч (18:17).

Перерыв Шевцов полностью проиграл Гисласону: у белорусов появился тот же состав, что и начинал, хотя, например, у Олега Астрашапкина игра в первой половине не клеилась (два броска — ноль голов). Немцы же действовали увереннее и спокойнее — к 37-й минуте вели «+2». Шевцову, в свою очередь, пришлось сажать на скамейку Влада Кулеша — во время очередного большинства в белорусской атаке Кулак уже взаимодействовал с Гайдученко. Но в этот момент впервые дрогнул Королек: «парашютик» с шести метров, разминувшийся со штангой, стал первым, но серьезным звоночком — все опять начинает разваливаться.

К 41-й минуте «бундестим» оторвалась на четыре мяча (второй тайм команда Гисласона выигрывала со счетом 8:3). А вот что сказал Шевцов в важнейшем тайм-ауте: «Что шпуляете… Они дотерпели… Давайте и мы, надо терпеть: по голу, по голу — и от защиты работаем. А мы начали бросать, спасать… Чего спасаем?» Камера в этом момент выхватывала растерянные лица.

Ротация и попытки что-то изменить продолжались, но действия команды, оставшейся без спаррингов, выглядели сыро и в атаке, и особенно неслаженно и неуклюже в защите, подтверждением чему стала красная карточка Бохану на 52-й минуте.

Последний тайм-аут белорусский рулевой взял за шесть минут до сирены, когда отыгрывать необходимо было все те же четыре мяча: «Еще раз — успокойтесь, разгоните защиту. Вы встали, стоите и индивидуально хотите решить проблему. Скресты прогоните! Много времени еще, семь минут еще. От защиты давайте».

Скресты прогнали, да броска не случилось, а следом — потеря при попытке Гайдученко просунуть мяч в линию на Королька — 31:26. Отыграться теперь было невозможно — промах Никиты Вайлупова на семиметровом уже ничего не решал.

Вместо очередных грустных параллелей — несколько наблюдений:

 — Ротация есть, но пока бессистемна и скорее импровизационна. На некоторых позициях по-прежнему гандболисты будут играть фактически без замен (Юринок и Вайлупов провели на площадке почти все 60 минут, Королек — 54,23).

 — В защите слишком много нервов и сумбура. Владислав Кулеш, хоть и забросил семь мячей, неуверенно чувствует себя при обороне: за тычок в лицо едва не схлопотал прямую красную карточку.

 — Команда по-прежнему недостаточно управляема: в кризисных ситуациях Юрию Шевцову все так же сложно вносить изменения по ходу игры.

Но главные матчи сборная в Словакии еще не провела. Первый — в воскресенье с поляками, взявшими в пятницу верх над австрийцами (36:31).

ГЕРМАНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 33:29 (17:18)
БРАТИСЛАВА. Арена имени Ондрея Непелы.
Судьи — Лах, Сок (Словения).
ГЕРМАНИЯ: Вольфф (23% отраженных бросков), Климпке (0%); Голла (4), Винчек (1), Хейманн, Кестер, М’Бенге, Вебер (2), Хефнер (8), Шиллер (8/6), Кюн (6), Мертенс, Эрнст, Штайнерт (3), Кастенинг (1), Витцке.
БЕЛАРУСЬ: Мацкевич (7%), Солдатенко (28%); Кулеш (7), Кулак (2), Астрашапкин (2), Никанович, Кривенко, Юринок (2), Зайцев, Королек (6), Вайлупов (7/5), Самойло (1), Удовеня, Бохан, Гайдученко (2), Алехин.

Группа «D»: Польша — 2 очка (1 игра), Германия — 2 (1), Беларусь — 0 (1), Австрия — 0 (0).

Расписание матчей предварительного раунда:

Воскресенье, 16 января

Германия — Австрия (20.00 по белорусскому времени)

Беларусь — Польша (22.30)

Вторник, 18 января

Польша — Германия (20.00)

Беларусь — Австрия (20.30).

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ЧЕ-2022. И хрустальный шар не нужен. Белорусские гандболисты проиграли немцам по прошлогоднему сценарию
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