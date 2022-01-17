Россия победила Словакию в матче чемпионата Европы по гандболу
Мужская сборная России одержала третью победу подряд на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. Россияне разгромили сборную Словакии со счетом 36:27.
Мужская сборная России одержала третью победу подряд на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. Россияне разгромили сборную Словакии со счетом 36:27.
Самым результативным игроком матча стал словак Якуб Прокоп, который отличился восемь раз. У россиян больше всех мячей забросил Сергей Марк Косоротов (7).
В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27, во втором — Норвегию (23:22). Таким образом, Россия обеспечила себе первое место в группе F и пробилась в основной раунд турнира.
Последний раз на чемпионатах Европы Россия выигрывала три стартовых матчах в 2000 году.