Россия победила Словакию в матче чемпионата Европы по гандболу

Самым результативным игроком матча стал словак Якуб Прокоп, который отличился восемь раз. У россиян больше всех мячей забросил Сергей Марк Косоротов (7).

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27, во втором — Норвегию (23:22). Таким образом, Россия обеспечила себе первое место в группе F и пробилась в основной раунд турнира.