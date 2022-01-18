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14:58 (мск), источник: РБК

Гандболисты сборной Норвегии отказались лететь с россиянами из-за COVID

Гандболисты сборной Норвегии не полетели одним рейсом с командой России на второй этап чемпионата Европы, опасаясь заразиться коронавирусом. Ранее в российской сборной были выявлены несколько случаев COVID.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом с командой России из словацкого города Кошице в столицу страны Братиславу на второй групповой этап чемпионата Европы из-за опасения заразиться коронавирусом, сообщает Nettavisen.

Команды должны были лететь вместе на одном самолете, но норвежцы изменили планы после того, как в сборной России было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. У норвежских гандболистов все тесты на COVID-19 были отрицательными.

Сборные России и Норвегии были соперниками по группе на первом этапе и играли в Кошице. Российская команда выиграла все три матча группы, в том числе обыграв норвежцев со счетом 23:22.

Как отмечает издание, норвежская команда решила добраться до Братиславы не самолетом, а автобусом. При этом в среднем поездка от Кошице до столицы Словакии на автобусе занимает около пяти часов.

Чемпионат Европы по гандболу проходит в Словакии и Венгрии с 13 по 30 января.

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