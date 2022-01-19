Белорусские гандболисты победили австрийцев в матче чемпионата Европы

В своем последнем поединке предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова обыграли в Братиславе австрийцев со счетом 29:26. До этого белорусы уступили командам Германии (29:33) и Польши (20:29). Белорусы и австрийцы не смогли пробиться в следующий этап соревнований. В матче двух лидеров этого квартета гандболисты сборной Германии обыграли команду Польши с результатом 30:23. Итоговое положение: Германия — 6 очков, Польша — 4, Беларусь — 2, Австрия — 0. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап ЧЕ, но попасть в полуфинал не смогла, заняв десятое итоговое место. Всего белорусские гандболисты семь раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на турнире в Португалии с участием 12 команд.

Гандболисты Нидерландов в заключительной встрече группы В победили в Будапеште португальцев с минимальным перевесом — 32:31. В другом матче 3-го тура венгры уступили исландцам — 30:31. Итоговое положение: Исландия — 6, Нидерланды — 4, Венгрия — 2, Португалия — 0.

Составы двух шестерок основного этапа 15-го мужского первенства Старого Света выглядят так:

группа 1 (Будапешт): Дания (2 очка), Франция (2), Исландия (2), Нидерланды (0), Черногория (0), Хорватия (0);.

группа 2 (Братислава): Германия (2), Испания (2), Россия (2), Польша (0), Швеция (0), Норвегия (0).

Встречи второго раунда пройдут с 20 по 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.