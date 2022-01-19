Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
Аризона
10
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Колорадо
Футбол. Зарубежный
19.01
Валенсия
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
19.01
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
19.01
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
19.01
Клермон Фут
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
19.01
Лилль
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
19.01
Монпелье
Труа
01
Футбол. Зарубежный
19.01
Сельта
Осасуна
20
Хоккей. КХЛ
19.01
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19.01
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19.01
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19.01
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19.01
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19.01
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19.01
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19.01
Металлург
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19.01
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19.01
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19.01
Сибирь
Амур
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
17«Небесная грация» раскрывает таланты
19 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили австрийцев в матче чемпионата Европы

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы, который проходит на площадках Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В своем последнем поединке предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова обыграли в Братиславе австрийцев со счетом 29:26. До этого белорусы уступили командам Германии (29:33) и Польши (20:29). Белорусы и австрийцы не смогли пробиться в следующий этап соревнований. В матче двух лидеров этого квартета гандболисты сборной Германии обыграли команду Польши с результатом 30:23. Итоговое положение: Германия — 6 очков, Польша — 4, Беларусь — 2, Австрия — 0. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап ЧЕ, но попасть в полуфинал не смогла, заняв десятое итоговое место. Всего белорусские гандболисты семь раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на турнире в Португалии с участием 12 команд.

Гандболисты Нидерландов в заключительной встрече группы В победили в Будапеште португальцев с минимальным перевесом — 32:31. В другом матче 3-го тура венгры уступили исландцам — 30:31. Итоговое положение: Исландия — 6, Нидерланды — 4, Венгрия — 2, Португалия — 0.

Составы двух шестерок основного этапа 15-го мужского первенства Старого Света выглядят так:

группа 1 (Будапешт): Дания (2 очка), Франция (2), Исландия (2), Нидерланды (0), Черногория (0), Хорватия (0);.

группа 2 (Братислава): Германия (2), Испания (2), Россия (2), Польша (0), Швеция (0), Норвегия (0).

Встречи второго раунда пройдут с 20 по 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев — 28:20. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь