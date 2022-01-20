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19:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России проиграла первый матч на чемпионате Европы по гандболу, уступив Швеции

Мужская сборная России проиграла Швеции в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 23:29. Самым результативным игроком матча стал швед Хампус Ванне, отличившийся девять раз. У россиян больше всех мячей забросил Александр Ермаков (5).

Соперником России в следующем матче станет Испания. Матч пройдет 21 января, начало — в 17.30 по московскому времени. Также национальная команда поборется за две путевки в полуфинал Евро-2022 с Польшей и Германией.

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