Сборная России проиграла первый матч на чемпионате Европы по гандболу, уступив Швеции

Встреча завершилась со счетом 23:29. Самым результативным игроком матча стал швед Хампус Ванне, отличившийся девять раз. У россиян больше всех мячей забросил Александр Ермаков (5).

Соперником России в следующем матче станет Испания. Матч пройдет 21 января, начало — в 17.30 по московскому времени. Также национальная команда поборется за две путевки в полуфинал Евро-2022 с Польшей и Германией.