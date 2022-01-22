Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Лилль
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Венеция
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Тампа-Бэй
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Флорида
Б
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Сент-Луис
05
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Миннесота
15
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Аризона
40
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Даллас
ОТ
45
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Питтсбург
25
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
30Лучшие спортивные фото года
12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Как российским гандболистам пробиться в полуфинал Евро-2022. Все расклады

Необходимое условие — две победы в двух оставшихся матчах. Но будет ли оно достаточным?

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Драматичное поражение сборной России в битве с действующим чемпионом Европы сборной Испании на Евро-2022 оставило нашей команде лишь математические шансы на выход в полуфинал. Но эти шансы есть, а это значит, что за них нужно драться.

Как нашей сборной пробиться в четвёрку лучших? Все расклады.

Турнирное положение в группе II

Сборная России в основном раунде играет в группе II. В эту стадию турнира наша команда вышла вместе с Норвегией, имея на своём счету 2 очка. Как раз за сенсационную победу над норвежцами в групповом этапе.

В основном раунде россияне уступили командам Швеции (23:29) и Испании (25:26).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас турнирное положение в нашей группе таково:

  1. Испания — 6 очков.
  2. Швеция — 4.
  3. Норвегия — 4.
  4. Германия — 2.
  5. Россия — 2.
  6. Польша — 0.

В полуфинал выходят две лучшие команды.

С кем ещё играть сборной России?

Сборной России осталось провести в основном раунде два матча: 23 января с Польшей и 25 января с Германией.

Чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал, необходимое условие — две победы в этих матчах. По силам это нашим парням? Конечно. Главное — не расклеиться после драматичной концовки в матче с Испанией и просто сыграть так, как они действительно могут. В этих играх сборная России может получить серьёзное усиление, так как должен вернуться в строй после карантина левый полусредний Сергей Марк Косоротов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, попробуем предположить, что сборная России выигрывает оба матча и набирает в основном раунде 6 очков, выполняя необходимое условие.

Как должны сыграть остальные команды?

Какая ситуация должна сложиться в группе II, чтобы этих 6 очков хватило для выхода в полуфинал, а необходимое условие стало достаточным?

Самое главное — потери очков должны быть у сборных Швеции и Норвегии.

В предпоследнем туре Швеция играет с Германией, расклады для которой примерно те же, что и для сборной России, и ещё есть шансы на выход в полуфинал, а Норвегия — с Испанией, которая именно в этом матче может обеспечить себе место в топ-4. То есть нужно болеть за Германию и Испанию.

В последнем туре Швеция и Норвегия сыграют между собой. И это может быть матч за выход из группы. Самый идеальный расклад скандинавского дерби для сборной России — ничья. В этом случае мы все станем свидетелями спортивного чуда, ведь наша команда может выйти в полуфинал с 6 очками без подсчёта дополнительных показателей.

Какие расклады в случае равенства очков?

А если нужно считать дополнительные показатели в случае равенства очков? Сначала учитываются результаты матчей между командами, набравшими равное количество очков, затем разница мячей в матчах между этими командами, затем то, кто из команд с равным количеством очков больше забросил в очных матчах, и, наконец, просто разница мячей во всех матчах основного раунда.

Возможна ситуация, когда по 6 очков наберут сборные Испании, Норвегии, Швеции и России.

В этом случае дальше точно не пройдёт Россия, так как проиграла двум из трёх соперников.

Возможна ситуация, когда по 6 очков наберут сборные Испании и России.

Дальше тогда пройдут испанцы. Единственный вариант, при котором сборная России пройдёт дальше с 6 очками, если за второе место наши будут спорить с Норвегией. Тогда у наших будет преимущество по личной встрече.

Но все эти расклады можно считать бесконечно. Главное для сборной России — выиграть два оставшихся матча.

Андрей Шитихин

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь