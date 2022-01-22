Как российским гандболистам пробиться в полуфинал Евро-2022. Все расклады
Необходимое условие — две победы в двух оставшихся матчах. Но будет ли оно достаточным?
Необходимое условие — две победы в двух оставшихся матчах. Но будет ли оно достаточным?
Драматичное поражение сборной России в битве с действующим чемпионом Европы сборной Испании на Евро-2022 оставило нашей команде лишь математические шансы на выход в полуфинал. Но эти шансы есть, а это значит, что за них нужно драться.
Как нашей сборной пробиться в четвёрку лучших? Все расклады.
Сборная России в основном раунде играет в группе II. В эту стадию турнира наша команда вышла вместе с Норвегией, имея на своём счету 2 очка. Как раз за сенсационную победу над норвежцами в групповом этапе.
В основном раунде россияне уступили командам Швеции (23:29) и Испании (25:26).
Сейчас турнирное положение в нашей группе таково:
В полуфинал выходят две лучшие команды.
Сборной России осталось провести в основном раунде два матча: 23 января с Польшей и 25 января с Германией.
Чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал, необходимое условие — две победы в этих матчах. По силам это нашим парням? Конечно. Главное — не расклеиться после драматичной концовки в матче с Испанией и просто сыграть так, как они действительно могут. В этих играх сборная России может получить серьёзное усиление, так как должен вернуться в строй после карантина левый полусредний Сергей Марк Косоротов.
Итак, попробуем предположить, что сборная России выигрывает оба матча и набирает в основном раунде 6 очков, выполняя необходимое условие.
Какая ситуация должна сложиться в группе II, чтобы этих 6 очков хватило для выхода в полуфинал, а необходимое условие стало достаточным?
В предпоследнем туре Швеция играет с Германией, расклады для которой примерно те же, что и для сборной России, и ещё есть шансы на выход в полуфинал, а Норвегия — с Испанией, которая именно в этом матче может обеспечить себе место в топ-4. То есть нужно болеть за Германию и Испанию.
В последнем туре Швеция и Норвегия сыграют между собой. И это может быть матч за выход из группы. Самый идеальный расклад скандинавского дерби для сборной России — ничья. В этом случае мы все станем свидетелями спортивного чуда, ведь наша команда может выйти в полуфинал с 6 очками без подсчёта дополнительных показателей.
А если нужно считать дополнительные показатели в случае равенства очков? Сначала учитываются результаты матчей между командами, набравшими равное количество очков, затем разница мячей в матчах между этими командами, затем то, кто из команд с равным количеством очков больше забросил в очных матчах, и, наконец, просто разница мячей во всех матчах основного раунда.
В этом случае дальше точно не пройдёт Россия, так как проиграла двум из трёх соперников.
Дальше тогда пройдут испанцы. Единственный вариант, при котором сборная России пройдёт дальше с 6 очками, если за второе место наши будут спорить с Норвегией. Тогда у наших будет преимущество по личной встрече.
Но все эти расклады можно считать бесконечно. Главное для сборной России — выиграть два оставшихся матча.
Андрей Шитихин