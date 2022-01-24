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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польская федерация гандбола подала протест на итог матча с Россией на ЧЕ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федерация гандбола Польши (ZPRP) подала в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) официальный протест на результат матча чемпионата Европы против сборной России (29:29), сообщает Sportowefakty.wp.pl.

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Источник: РИА "Новости"

Окончательный счет был установлен на последней секунде встречи после дальнего броска Марка Сергея Косоротова. По мнению поляков, французский арбитр на заметил пробежку у игрока сборной России. Косоротов якобы сделал минимум четыре шага перед решающим броском, тогда как разрешено только три.

Реакция EHF на протест должна последовать позднее в понедельник.

«Подтверждаю, что мы написали письмо в EHF, обозначив несогласие с решением судей, и ждем реакцию», — цитирует источник главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля.

Сборные России и Польши по итогам матча потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы. В заключительном матче группы сборная России 25 января встретится с командой Германии.

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