Польская федерация гандбола подала протест на итог матча с Россией на ЧЕ

Окончательный счет был установлен на последней секунде встречи после дальнего броска Марка Сергея Косоротова. По мнению поляков, французский арбитр на заметил пробежку у игрока сборной России. Косоротов якобы сделал минимум четыре шага перед решающим броском, тогда как разрешено только три.