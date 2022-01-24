Польская федерация гандбола подала протест на итог матча с Россией на ЧЕ

Окончательный счет был установлен на последней секунде встречи после дальнего броска Марка Сергея Косоротова. По мнению поляков, французский арбитр на заметил пробежку у игрока сборной России. Косоротов якобы сделал минимум четыре шага перед решающим броском, тогда как разрешено только три.
Реакция EHF на протест должна последовать позднее в понедельник.
«Подтверждаю, что мы написали письмо в EHF, обозначив несогласие с решением судей, и ждем реакцию», — цитирует источник главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля.
Сборные России и Польши по итогам матча потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы. В заключительном матче группы сборная России 25 января встретится с командой Германии.