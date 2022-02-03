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3 февраля, источник: Sputnik.by

Половина гандбольной команды «Мешков Брест» заболела COVID-19

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Около половины игроков гандбольной команды «Мешков Брест» заразилась коронавирусом, сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Около половины нашей команды, а также большая часть тренерского штаба и вся медицинская служба находятся в карантине из-за болезни», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в связи с этим матч с «Гомелем», который был запланирован на 5 февраля, переносится на более поздний срок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В клубе уточнили, что следующую игру брестчане проведут 12 февраля — на домашней площадке против могилевского «Машеки». А спустя четыре дня (16 января) состоится встреча клуба в рамках Лиги чемпионов — с датским «Ольборгом».

В настоящее время в «Мешков» в розыгрыше Суперлиги Беларуси лидирует в турнирной таблице — после 16 встреч (14 выигранных) у клуба 29 очков. На стором месте находится СКА «Минск» (25), на третьем — «Машека» (17).

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