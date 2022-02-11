Гандболисты минского СКА отправились в Швецию на матч Кубка ЕГФ

Главный тренер вице-чемпионов Беларуси Игорь Папруга включил в выездной состав 17 гандболистов: вратари — Егор Стасюк, Станислав Юрча, Константин Ковалев; полевые игроки — Владислав Кривенко, Ян Собко, Евгений Никанович, Юлиан Гирик, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Николай Алехин, Павел Дуда, Матвей Удовеня, Артур Рудь, Игорь Белявский, Дмитрий Камышик, Андрей Пушкин, Михаил Жила. Первая игра с гандболистами шведского клуба «Шевде» состоится в воскресенье, 13 февраля, а ответный поединок за выход в четвертьфинальную стадию пройдет 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье».

В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий «Бешикташ» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты «Шевде» на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский «Рамат-Хашрон» — 37:28 и 35:29.