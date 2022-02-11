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11 февраля, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА отправились в Швецию на матч Кубка ЕГФ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сегодня отправились в Швецию на первый матч ⅛ финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер вице-чемпионов Беларуси Игорь Папруга включил в выездной состав 17 гандболистов: вратари — Егор Стасюк, Станислав Юрча, Константин Ковалев; полевые игроки — Владислав Кривенко, Ян Собко, Евгений Никанович, Юлиан Гирик, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Николай Алехин, Павел Дуда, Матвей Удовеня, Артур Рудь, Игорь Белявский, Дмитрий Камышик, Андрей Пушкин, Михаил Жила. Первая игра с гандболистами шведского клуба «Шевде» состоится в воскресенье, 13 февраля, а ответный поединок за выход в четвертьфинальную стадию пройдет 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье».

В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий «Бешикташ» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты «Шевде» на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский «Рамат-Хашрон» — 37:28 и 35:29.

Составы остальных пар ⅛ финала Кубка ЕГФ:

  • «Потайсса» (Турда, Румыния) — «Алингсос» (Швеция);.
  • «Эш» (Люксембург) — «Пльзень» (Чехия);.
  • «Драммен» (Норвегия) — СКИФ (Краснодар, Россия);.
  • «Бая-Маре» (Румыния) — ПАОК (Салоники, Греция);.
  • «Карвина» (Нове-Место, Чехия) — «Арау» (Швейцария);.
  • «Нербе» (Норвегия) — «Фокшани» (Румыния);.
  • «СГАУ-Саратов» (Россия) — «Виктор» (Ставрополь, Россия).

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