Гандболисты минского СКА сыграли вничью с «Шевде» в матче Кубка ЕГФ

Играя в гостях у шведского клуба «Шевде», вице-чемпионы Беларуси несколько раз вели в счете, а за две минуты до финальной сирены хозяева вышли вперед — 26:24. Наставник армейцев Игорь Папруга взял тайм-аут и в итоге его подопечные догнали соперников — ничья 26:26. Самыми результативными в составе минчан стали Кирилл Самойло и Николай Алехин, забросившие по 5 мячей.

Ответный поединок за выход в следующий этап Кубка ЕГФ состоится 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье».