Гандболисты минского СКА сыграли вничью с «Шевде» в матче Кубка ЕГФ
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА добились ничьей в первом матче ⅛ финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА добились ничьей в первом матче ⅛ финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в гостях у шведского клуба «Шевде», вице-чемпионы Беларуси несколько раз вели в счете, а за две минуты до финальной сирены хозяева вышли вперед — 26:24. Наставник армейцев Игорь Папруга взял тайм-аут и в итоге его подопечные догнали соперников — ничья 26:26. Самыми результативными в составе минчан стали Кирилл Самойло и Николай Алехин, забросившие по 5 мячей.
Ответный поединок за выход в следующий этап Кубка ЕГФ состоится 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье».
В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий «Бешикташ» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты «Шевде» на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский «Рамат-Хашрон» — 37:28 и 35:29.