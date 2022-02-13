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13 февраля, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА сыграли вничью с «Шевде» в матче Кубка ЕГФ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА добились ничьей в первом матче ⅛ финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в гостях у шведского клуба «Шевде», вице-чемпионы Беларуси несколько раз вели в счете, а за две минуты до финальной сирены хозяева вышли вперед — 26:24. Наставник армейцев Игорь Папруга взял тайм-аут и в итоге его подопечные догнали соперников — ничья 26:26. Самыми результативными в составе минчан стали Кирилл Самойло и Николай Алехин, забросившие по 5 мячей.

Ответный поединок за выход в следующий этап Кубка ЕГФ состоится 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье».

В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий «Бешикташ» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты «Шевде» на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский «Рамат-Хашрон» — 37:28 и 35:29.

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