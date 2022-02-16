Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли «Ольборгу» в Лиге чемпионов

Чемпион Беларуси «Мешков Брест» в домашнем поединке 11-го тура предварительной группы А принимал датский «Ольборг» и уступил со счетом 30:33. В другом сегодняшнем матче этой группы французский «Монпелье» проиграл у себя дома северомакедонскому «Вардару» из Скопье — 25:28. Завтра норвежский «Эльверум» примет на своей арене немецкий «Киль», а в хорватской столице гандболисты «Загреба» будут соперничать с венгерским клубом «Пик» из Сегеда.

Положение команд: «Монпелье» — 16 очков (11 матчей), «Ольборг» — 16 (11), «Пик» — 14 (10), «Киль» — 13 (10), «Эльверум» — 8 (10), «Вардар» — 7 (11), «Загреб» — 6 (10), «Мешков Брест» — 4 (11).

В группе В гандболисты венгерского «Веспрема» сыграли вничью с португальским «Порту» — 28:28. Позже немецкий «Фленсбург» сыграет на своей площадке с лидером этой группы польским «Кельце», за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Завтра в румынской столице бухарестское «Динамо» встретится с испанской «Барселоной». Завтрашний поединок в между чемпионом Украины запорожским «Мотором» и французским клубом «Пари Сен-Жермен» перенесен.

Положение команд: «Кельце» — 14 (10), «Веспрем» — 13 (11), «Пари Сен-Жермен» — 12 (10), «Барселона» — 12 (10), «Фленсбург» — 9 (10), «Мотор» — 8 (10), «Порту» — 8 (11), «Динамо» — 6 (10).