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20 февраля, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА вышли в ¼ финала Кубка ЕГФ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА пробились в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке минского спорткомплекса «Уручье» в ответном поединке ⅛ финала вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью со шведским клубом «Шевде» — 26:26. Неделю назад в Швеции был зафиксирован точно такой же результат и судьба путевки в ¼ финала решалась в серии послематчевых семиметровых бросков. Ее героем стал голкипер армейцев Константин Ковалев, отразивший три гандбольных пенальти. Минчане выиграли с результатом 29:28 и продолжат выступление в Кубке ЕГФ.

В 1/32 финала этих соревнований подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий «Бешикташ» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома).

Кроме СКА в четвертьфинал Кубка ЕГФ также пробились румынский «Бая-Маре», швейцарский «Арау», шведский «Алингсос», российский «Виктор» из Ставрополя.

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