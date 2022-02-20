Гандболисты минского СКА вышли в ¼ финала Кубка ЕГФ

Сегодня на площадке минского спорткомплекса «Уручье» в ответном поединке ⅛ финала вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью со шведским клубом «Шевде» — 26:26. Неделю назад в Швеции был зафиксирован точно такой же результат и судьба путевки в ¼ финала решалась в серии послематчевых семиметровых бросков. Ее героем стал голкипер армейцев Константин Ковалев, отразивший три гандбольных пенальти. Минчане выиграли с результатом 29:28 и продолжат выступление в Кубке ЕГФ.