Гандболисты минского СКА сыграют с «Нэрбо» в ¼ финала Кубка ЕГФ

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА поспорят за выход в полуфинал с норвежским «Нэрбо». Их первая встреча пройдет в Норвегии 26 или 27 марта, ответный поединок состоится 2 или 3 апреля в Минске. В случае выхода в полуфинал минские армейцы сыграют со швейцарским «Арау» или победителем пары «Драммен» (Норвегия) — СКИФ (Краснодар, Россия).

В ⅛ финала подопечные Игоря Папруги одолели шведский «Шевде» — 26:26 (в гостях) и 29:28 (дома), в 1/32 финала были сильнее исландского клуба «Хабнарфьордюр» — 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала были сильнее турецкого «Бешикташа» из Стамбула — 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома).