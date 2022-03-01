Европейская федерация гандбола отстранила Беларусь и Россию от участия в своих турнирах

Согласно заявлению, опубликованному на сайте федерации, с немедленным вступлением в силу дисквалифицированы национальные сборные Беларуси и России, а также белорусские и российские клубы, принимающие участие в европейских соревнованиях по гандболу. Решение остается в силе до дальнейшего уведомления и относится ко всем текущим соревнованиям на уровне клубов и сборных.

На матчи также не будут назначаться судьи и официальные лица из Беларуси и России, встречи и мероприятия под эгидой ЕГФ будут проходить без участия белорусских и российских представителей.