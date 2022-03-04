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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Российским гандбольным клубам засчитали техпоражения в европейских турнирах

Европейская федерация гандбола приняла решение засчитать российским клубам и сборным технические поражения в матчах европейских турниров.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)
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При этом результаты сыгранных матчей остались прежними.

Что касается предстоящих игр, то в них россиянам присудят технические поражения со счётом 0:10. Соперникам засчитают по два очка за победы.

Аналогичные санкции приняты и в отношении белорусских клубов. Они так потерпят технические поражения.

Ранее европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EHF в понедельник, 28 февраля. Оно касается всех текущих соревнований на уровне клубов и сборных.

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