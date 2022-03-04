Российским гандбольным клубам засчитали техпоражения в европейских турнирах
Европейская федерация гандбола приняла решение засчитать российским клубам и сборным технические поражения в матчах европейских турниров.
Европейская федерация гандбола приняла решение засчитать российским клубам и сборным технические поражения в матчах европейских турниров.
При этом результаты сыгранных матчей остались прежними.
Что касается предстоящих игр, то в них россиянам присудят технические поражения со счётом 0:10. Соперникам засчитают по два очка за победы.
Аналогичные санкции приняты и в отношении белорусских клубов. Они так потерпят технические поражения.
Ранее европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EHF в понедельник, 28 февраля. Оно касается всех текущих соревнований на уровне клубов и сборных.