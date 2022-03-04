Российским гандбольным клубам засчитали техпоражения в европейских турнирах

Читайте также Европейская федерация гандбола отстранила Беларусь и Россию от участия в своих турнирах

При этом результаты сыгранных матчей остались прежними.

Что касается предстоящих игр, то в них россиянам присудят технические поражения со счётом 0:10. Соперникам засчитают по два очка за победы.

Аналогичные санкции приняты и в отношении белорусских клубов. Они так потерпят технические поражения.

Ранее европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.