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29 марта, источник: БЕЛТА

Федерации гандбола Беларуси и России планируют создать совместную лигу

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) планируют создать совместную мужскую лигу, сообщает пресс-служба ФГР.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве состоялась встреча делегаций ФГР и БФГ, где обсуждалось взаимодействие клубов и сборных двух стран. Одной из тем стало создание совместной мужской гандбольной лиги помимо национальных чемпионатов. Планируется, что в ней примут участие от шести до восьми клубов, а матчи будут проходить в дни, отведенные для еврокубков. Принципиальное согласие об организации лиги уже достигнуто, в ближайшее время рабочая группа федераций определит кандидатов на участие и предложит схему проведения. Стартовать новый турнир может в сентябре.

«Думаю, это будет очень интересное соревнование, не менее увлекательное, чем еврокубки. Мы используем это время для подготовки резерва и выхода на новый уровень. План намечен, и мы сразу же приступаем к действиям. Задача — создать турнир по международным стандартам, с соблюдением спортивных принципов, востребованный и нацеленный на повышение мастерства гандболистов двух братских стран», — отметил президент ФГР Сергей Шишкарев.

«Мы давно и хорошо сотрудничаем. И теперь ввиду сложившихся обстоятельств с незаконным отстранением от международных соревнований мы обсудили проекты, которые должны порадовать болельщиков в Беларуси и России. Без дела не останутся не только клубы, но и сборные, как мужские, так и женские, как взрослые, так и молодежные», — заявил председатель БФГ Владимир Коноплев.

Уже в конце апреля в Москве может состояться мини-турнир с участием женских национальных сборных России, Беларуси и Китая, а также российской «молодежки». Готовятся предложения и для встреч мужских сборных разных возрастов. А в середине мая в Беларуси должен пройти детский турнир с участием российских команд.

На встрече обсуждались и вопросы детско-юношеского гандбола. В частности, белорусская сторона изъявила желание принять участие в детском фестивале в Тольятти. Также направлениями сотрудничества федераций станут тренерские мастер-классы, обмен опытом и совместные сборы.

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