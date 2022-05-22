Гандболистки «Гомеля» стали обладательницами Кубка Беларуси
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Новогрудке в решающем поединке 25-го по счету кубкового розыгрыша гомельчанки уверенно победили «БНТУ-БелАЗ» с результатом 28:17. Для гандболисток «Гомеля» это седьмой победный финал в истории.
В полуфинальных поединках «БНТУ-БелАЗ» уверенно переиграл соперниц из гродненской «Городничанки» со счетом 33:20, а гандболистки «Гомеля» были сильнее брестского клуба «Виктория-Берестье» — 37:24.
В игре за бронзовые награды кубкового турнира гродненские гандболистки одолели брестчанок с минимальным перевесом в счете — 33:32.
Чаще всех Кубок страны выигрывали гандболистки «БНТУ-БелАЗа» — 16 раз, дважды побеждала «Городничанка».
В следующий уик-энд в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» состоится решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд. В полуфиналах 28 мая гандболисты СКА сыграют с «Гомелем», а «Мешков Брест» будет соперничать с могилевским клубом «Машека». Победители полуфинальных встреч 29 мая разыграют главный трофей, а проигравшие поспорят за бронзу кубкового турнира.