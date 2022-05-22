Гандболистки «Гомеля» стали обладательницами Кубка Беларуси

Сегодня в Новогрудке в решающем поединке 25-го по счету кубкового розыгрыша гомельчанки уверенно победили «БНТУ-БелАЗ» с результатом 28:17. Для гандболисток «Гомеля» это седьмой победный финал в истории.

В полуфинальных поединках «БНТУ-БелАЗ» уверенно переиграл соперниц из гродненской «Городничанки» со счетом 33:20, а гандболистки «Гомеля» были сильнее брестского клуба «Виктория-Берестье» — 37:24.

В игре за бронзовые награды кубкового турнира гродненские гандболистки одолели брестчанок с минимальным перевесом в счете — 33:32.

Чаще всех Кубок страны выигрывали гандболистки «БНТУ-БелАЗа» — 16 раз, дважды побеждала «Городничанка».