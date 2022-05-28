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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА и стали чемпионами России по гандболу в 21-й раз

«Чеховские медведи» стали чемпионами России по гандболу.

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Источник: РИА "Новости"

Подмосковный клуб в 21-й раз в истории завоевал этот титул.

Первый финальный матч с ЦСКА завершился победой армейцев с преимуществом в пять мячей. В результате в ответной встрече «медведям» нужно было побеждать с разницей в шесть мячей. Подмосковный клуб справился с этой задачей. Встреча завершилась со счётом 26:21.

В самой концовке ЦСКА мог вырвать победу, но голкипер «медведей» Дмитрий Павленко совершил впечатляющий сейв, который стал «золотым». Этот эпизод произошёл, когда до конца встречи оставалось всего шесть секунд.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Финал, второй матч

«Чеховские медведи» — ЦСКА — 26:21

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