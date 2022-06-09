Украинский гандбольный клуб «Мотор» примут во 2-й дивизион чемпионата Германии
Украинский гандбольный клуб «Мотор» из Запорожья выступит во втором дивизионе немецкой Бундеслиги в следующем сезоне.
Украинский гандбольный клуб «Мотор» из Запорожья выступит во втором дивизионе немецкой Бундеслиги в следующем сезоне.
По информации Handball-World, команда получит «гостевой статус». Ожидается, что «Мотор», который станет 20-м участником лиги, будет проводить свои домашние матчи в Дюссельдорфе.
В феврале Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине.