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12:26 (мск), источник: Sports.Ru

Украинский гандбольный клуб «Мотор» примут во 2-й дивизион чемпионата Германии

Украинский гандбольный клуб «Мотор» из Запорожья выступит во втором дивизионе немецкой Бундеслиги в следующем сезоне.

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Источник: Sports.Ru

По информации Handball-World, команда получит «гостевой статус». Ожидается, что «Мотор», который станет 20-м участником лиги, будет проводить свои домашние матчи в Дюссельдорфе.

В феврале Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине.

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