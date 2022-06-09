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9 июня, источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси победила китайских гандболистов в Минске

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) одержали победу над национальной сборной Китая в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: handball.by

Сегодня на площадке столичного Дома гандбола белорусы выиграли у китайских гостей с минимальным преимуществом в счете — 32:31. Самым результативным в составе белорусской команды оказался Евгений Пасюк, забросивший 5 мячей, а у китайцев 8 раз отличился Хуань Пейцзе.

В первом спарринге в белорусской столице национальная сборная Китая обыграла минский БГУФК-СКА со счетом 27:26.

В воскресенье, 11 июня, во Дворце спорта «Уручье» китайские гости будут соперничать с национальной сборной Беларуси. Начало игры в 15.00, вход свободный.

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