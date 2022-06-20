«Барселона» в одиннадцатый раз стала победителем гандбольной Лиги чемпионов

Основное время решающей встречи «Финала четырех», который прошел в Кёльне, завершилось со счетом 28:28. В дополнительное время команды забросили еще по 4 мяча. В серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» — 5:3. В составе победителей самым результативным игроком стал Алейш Гомес, забросивший девять мячей.