«Барселона» в одиннадцатый раз стала победителем гандбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гандболисты испанской «Барселоны» обыграли польский клуб «Виве Кельце» в финале Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гандболисты испанской «Барселоны» обыграли польский клуб «Виве Кельце» в финале Лиги чемпионов.
Основное время решающей встречи «Финала четырех», который прошел в Кёльне, завершилось со счетом 28:28. В дополнительное время команды забросили еще по 4 мяча. В серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» — 5:3. В составе победителей самым результативным игроком стал Алейш Гомес, забросивший девять мячей.
Третье место по итогам турнира занял немецкий «Киль», который также после серии пенальти обыграл венгерский «Веспрем» — 37:35.
«Барселона» стала победителем Лиги чемпионов в 11-й раз и во второй раз подряд. Испанский клуб является самым титулованным участником турнира.