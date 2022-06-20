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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» в одиннадцатый раз стала победителем гандбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гандболисты испанской «Барселоны» обыграли польский клуб «Виве Кельце» в финале Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время решающей встречи «Финала четырех», который прошел в Кёльне, завершилось со счетом 28:28. В дополнительное время команды забросили еще по 4 мяча. В серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» — 5:3. В составе победителей самым результативным игроком стал Алейш Гомес, забросивший девять мячей.

Третье место по итогам турнира занял немецкий «Киль», который также после серии пенальти обыграл венгерский «Веспрем» — 37:35.

«Барселона» стала победителем Лиги чемпионов в 11-й раз и во второй раз подряд. Испанский клуб является самым титулованным участником турнира.

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