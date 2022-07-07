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19:53 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок сборной России по гандболу Игропуло стал тренером «Барселоны»

Бывший правый полусредний сборной России Константин Игропуло вошел в тренерский штаб «Барселоны», объявила пресс-служба каталонского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

37-летний специалист станет помощником главного тренера команды Карлоса Ортеги.

Россиянин, выступавший за «Барселону» с 2009 по 2012 год, завершил карьеру в 2020-м, после чего стал главным тренером ставропольского «Виктора».

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