Экс-игрок сборной России по гандболу Игропуло стал тренером «Барселоны»
Бывший правый полусредний сборной России Константин Игропуло вошел в тренерский штаб «Барселоны», объявила пресс-служба каталонского клуба.
Бывший правый полусредний сборной России Константин Игропуло вошел в тренерский штаб «Барселоны», объявила пресс-служба каталонского клуба.
37-летний специалист станет помощником главного тренера команды Карлоса Ортеги.
Россиянин, выступавший за «Барселону» с 2009 по 2012 год, завершил карьеру в 2020-м, после чего стал главным тренером ставропольского «Виктора».