«Это на их совести». Российские гандболистки массово перебираются в европейские клубы

Только так они могут выступать на международном уровне. Но наш национальный чемпионат многое теряет.

Санкции в отношении российского спорта из-за политических событий не обошли и гандбол. В конце февраля Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские клубы от участия в международных турнирах.

Да, российские зрители привыкли жить без еврокубков и матчей сборной России, но начинает проявляться и отложенный эффект санкций: лучшие гандболистки России, похоже, не намерены ждать возвращения на мировую арену. Спортсменки одна за другой переходят в европейские команды. Где, кстати, несмотря на санкции, нашим чемпионкам очень рады.

Но хорошо это или плохо?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы провели политическое расследование»

Самым громким трансфером можно назвать переход лучшей российской гандболистки Анны Вяхиревой из «Ростова-Дон» в норвежский «Вайперс» — сильнейший европейски клуб, выигравший две последние Лиги чемпионов.

Сразу несколько мощных клубов Европы хотели заполучить 27-летнюю олимпийскую чемпионку, лучшего игрока Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. «Бухарест», например, предлагал Вяхиревой € 20 тыс. ежемесячно, а это — самая высокая зарплата в женском гандболе в мире! Но Анна выбрала Норвегию, и, сколько ей будут платить там, пока неизвестно.

О заключении контракта с российской гандболисткой рассказывал главный тренер норвежского гандбольного клуба «Вайперс» Уле Густав Йекстад:

«Были кое-какие изыскания в отношении политики. Мы провели довольно тщательное политическое расследование как среди федерации гандбола, так и среди наших спонсоров. И получили только положительные отзывы».

«Всё определила Лига чемпионов»

Также в европейские клубы переходят сразу три гандболистки московского ЦСКА. Олимпийская чемпионка Марина Судакова переходит в «Бухарест», а 21-летняя Валерия Маслова продолжит карьеру во французском «Метце». За словенский «Крим» на условиях аренды будет играть разыгрывающая московского ЦСКА и капитан сборной России Дарья Дмитриева.

Сама Дарья прямо объяснила, что её переход в Европу связан именно с запретом на участие в Лиге чемпионов российских команд.

«Конечно, сейчас всё определила Лига чемпионов. Хочется не просто участвовать в таком турнире, но и попытаться выиграть его. Через агента поступала информация, что были и другие предложения. Без конкретики, но как с Балкан, так и из Скандинавии. Выбрали Словению.



Хотела бы пожелать ЦСКА вернуть чемпионский титул в новом году. Да и вообще выиграть всё, что на данный момент есть. А когда снова будет возможность участвовать в Лиге чемпионов, победить и там: надеюсь, это произойдёт уже с моим участием», — цитирует Дарью «Быстрый центр».

«Такие поступки я осуждаю»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв отметил, что с пониманием относится к гандболисткам, решившим перебраться в Европу:

«Нам абсолютно понятны мотивы переходов наших звёздных игроков в сильные европейские клубы. Дарья — заслуженный мастер спорта, победитель и серебряный призёр двух последних Олимпиад, капитан сборной России. Она мужественный человек, который во многом играет не благодаря, а вопреки. Перенесла серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия, долго восстанавливалась, но вернулась на высочайший уровень. И желание не терять статус игрока экстра-класса стало главной причиной перехода в “Крим” — команду, располагающую приличным составом и выступающую в Лиге чемпионов. Важно, что она уходит в аренду, и если ситуация с допуском российских клубов на международную арену изменится, то Дарья будет готова вернуться и продолжать выступления за ЦСКА», — отметил Шишкарёв.

Однако не все придерживаются такого мнения. Например, бывший главный тренер женской сборной России, а ныне первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов решение Вяхиревой перейти в норвежский клуб осудил:

«Я негативно отношусь к этому. Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно», — приводит слова Трефилова ТАСС.

«Ну перешла и перешла»

Также Трефилов прокомментировал переход Валерии Масловой и отметил, что уход спортсменок в иностранные клубы — это удар по российскому гандболу:

«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести.



У неё был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарёв. Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать ещё?» — приводит слова Трефилова Metaratings.

Понять выдающегося тренера, всей душой болеющего за российский гандбол, безусловно, можно. Отъезд одной только Вяхиревой — это серьёзный удар. А если чемпионат России покидает целая группа лидеров — это совсем уж неприятно. Как бы всё это не превратилось в массовый исход: всё-таки в России много классных гандболисток, которых охотно зовут в Европу.

Но и ограничивать девушек — не выход. У них есть и семьи, и спортивные амбиции, и желание поиграть где-то ещё, кроме России. Прямо сейчас — вполне удобный момент, чтобы попробовать себя за рубежом. А нашим клубам, видимо, пока придётся сосредоточиться на воспитании новых звёзд.