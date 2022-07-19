Словацкий тренер «Ростов-Дона» расторг контракт и уехал из России
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Словак Томаш Хлавати покинул пост главного тренера «Ростов-Дона», сообщается на официальном сайте гандбольного клуба.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Словак Томаш Хлавати покинул пост главного тренера «Ростов-Дона», сообщается на официальном сайте гандбольного клуба.
Хлавати продолжит работу в норвежском «Вайперс», где займет пост ассистента главного тренера. Ранее в «Вайперс» перешла олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон».
«В “Ростов-Доне” я получил очень много нового. Трудно назвать абсолютно все, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране», — сказал Хлавати.
Хлавати вошел в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне-2018/19, а в апреле 2022 года был назначен главным тренером команды. Под его руководством ростовчанки завоевала золотые медали чемпионата России.