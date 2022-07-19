Словацкий тренер «Ростов-Дона» расторг контракт и уехал из России

«В “Ростов-Доне” я получил очень много нового. Трудно назвать абсолютно все, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране», — сказал Хлавати.