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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Словацкий тренер «Ростов-Дона» расторг контракт и уехал из России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Словак Томаш Хлавати покинул пост главного тренера «Ростов-Дона», сообщается на официальном сайте гандбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хлавати продолжит работу в норвежском «Вайперс», где займет пост ассистента главного тренера. Ранее в «Вайперс» перешла олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон».

«В “Ростов-Доне” я получил очень много нового. Трудно назвать абсолютно все, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране», — сказал Хлавати.

Хлавати вошел в тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне-2018/19, а в апреле 2022 года был назначен главным тренером команды. Под его руководством ростовчанки завоевала золотые медали чемпионата России.

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