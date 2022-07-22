Квартет белорусских клубов выступит в новом сезоне SEHA-лиги

Планируется, что в сезоне 2022/23 белорусские и российские клубы выступят в «Дивизионе Восток». Беларусь представят «Мешков Брест», минский СКА, «Гомель» и могилевский «Машека». Их соперниками будут российские «Чеховские медведи», московский ЦСКА, «Пермские медведи» и «Нева» из Санкт-Петербурга.

Регламент и формат нового сезона будет утвержден в ближайшее время, а старт соревнований намечен на 30 сентября.

SEHA-лига (South East Handball Association) была образована в 2011 году. В разные годы в ней выступали клубы из Беларуси, Венгрии, Словакии, Словении, Украины, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Румынии, России и Китая.

Северомакедонский «Вардар» является пятикратным чемпионом этого турнира, на один титул меньше у венгерского «Веспрема», один раз победил хорватский «Загреб». Гандболисты «Мешков Брест» играют в SEHA-лиге с 2013 года. Они дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.