Шведский тренер лишился работы после шутке о бомбе в аэропорту

Команда направлялась в Северную Македонию на чемпионат мира.

Тренер, имя которого не раскрывается, рассердился после вопроса сотрудников аэропорта о содержимом багажа, ответив что там бомба. Впоследствии терминал был эвакуирован в ожидании осмотра сумки и обезвреживания снаряда. Шведский специалист был арестован на месте и позже заявил, что все это было шуткой.

«Мы должны серьезно относиться к заявлениям о том, что в аэропорту есть бомба. Шутить по этому поводу — очень плохая идея. Ничего опасного в багаже не нашлось, и примерно через час мы сняли оцепление», — сказал представитель копенгагенской полиции.