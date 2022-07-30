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30 июля, источник: Прессбол

Шведский тренер лишился работы после шутке о бомбе в аэропорту

Международный аэропорт Копенгагена Каструп был частично заблокирован в пятницу, 29 июля из-за затянувшегося осмотра багажа тренера сборной Швеции по гандболу среди девушек до 18 лет, сообщает Aftonbladet.

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Источник: Reuters

Команда направлялась в Северную Македонию на чемпионат мира.

Тренер, имя которого не раскрывается, рассердился после вопроса сотрудников аэропорта о содержимом багажа, ответив что там бомба. Впоследствии терминал был эвакуирован в ожидании осмотра сумки и обезвреживания снаряда. Шведский специалист был арестован на месте и позже заявил, что все это было шуткой.

«Мы должны серьезно относиться к заявлениям о том, что в аэропорту есть бомба. Шутить по этому поводу — очень плохая идея. Ничего опасного в багаже не нашлось, и примерно через час мы сняли оцепление», — сказал представитель копенгагенской полиции.

После неудачной шутки мужчина находится под арестом, его подозревают в запугивании. В Шведской ассоциации гандбола заявили, что тренера отстранили от работы, и уже нашли ему замену.

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