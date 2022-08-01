Гандболиста сборной России дисквалифицировали за употребление кокаина

Киселев на протяжении карьеры представлял российские клубы «Университет Лесгафта — Нева», «Чеховские медведи» и ЦСКА, а также македонский «Вардар». В составе «Чеховских медведей» он по два раза стал чемпионом и обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны. Во время выступлений за «Вардар» он стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России Киселев принимал участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021).