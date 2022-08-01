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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболиста сборной России дисквалифицировали за употребление кокаина

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на три месяца гандболиста ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Дисквалификация 27-летнего спортсмена действует с 8 июня по 7 сентября. Причиной отстранения стал обнаруженный в допинг-пробе кокаин.

Киселев на протяжении карьеры представлял российские клубы «Университет Лесгафта — Нева», «Чеховские медведи» и ЦСКА, а также македонский «Вардар». В составе «Чеховских медведей» он по два раза стал чемпионом и обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны. Во время выступлений за «Вардар» он стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России Киселев принимал участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021).

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