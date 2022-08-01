Лидера сборной России дисквалифицировали за кокаин: подробности

Об отстранении Киселева стало известно 1 августа. Дисквалификация спортсмена действует с 8 июня и продлится до 7 сентября. В этот период он не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Федерации гандбола России (ФГР) и международных турнирах.

В ФГР отметили, что положительную пробу выявили в результате прохождения допинг-контроля после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который состоялся 14 мая в Москве. По словам начальника отдела обработки результатов РУСАДА Валерии Герман, Киселев употребил запрещенную субстанцию во внесоревновательный период.

«Проба была соревновательная, однако концентрация субстанции, обнаруженная в пробе, и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании данной субстанции во внесоревновательный период. Таким образом, РУСАДА применило статью 12.2.4 общероссийских антидопинговых правил», — сообщила Герман РИА Новости.

Статья 12.2.4 общероссийских антидопинговых правил гласит о том, что при употреблении запрещенной субстанции во внесоревновательный период и отсутствии его влияния на спортивные результаты срок дисквалификации спортсмена должен составить три месяца.

Президент ФГР Сергей Шишкарев прокомментировал отстранение Киселева, заявив, что игрок подвел российский гандбол.

«Мы, безусловно, сожалеем о случившемся. Киселев — ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды. Профессионал должен уметь вести себя соответствующим образом как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Вне всяких сомнений, он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол. Это большой урок не только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным спортом. Надеюсь, Дмитрий со своей стороны тоже сделает соответствующие выводы», — приводит слова Шишкарева сайт ФГР.

В ЦСКА также отреагировали на дисквалификацию игрока. По словам исполнительного директора клуба Игоря Левшина, Киселев совершил ошибку, но в команде ждут его возвращения.

«Наш клуб чтит и уважает принципы честных соревнований и чистого спорта. Конечно, мы были огорчены, что один из наших гандболистов пренебрег этими правилами. Дмитрий — один из основных гандболистов нашего клуба, и мы знаем его профессиональное отношение к делу. Но, к сожалению, каждый может ошибиться. Дмитрий подвел команду, своих партнеров, тренерский штаб и административный персонал клуба. Уверен, что это понимает и сам гандболист. Но мы верим, что уже осенью он подключится к тренировочному процессу и играм, покажет свои профессиональные качества», — цитирует Левшина сайт ЦСКА.

Отмечается, что в ЦСКА прошло внутреннее разбирательство по факту положительной допинг-пробы Киселева. По его итогам гандболиста отстранили от тренировочного процесса внутри клуба.