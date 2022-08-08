Главу Норвежской гандбольной федерации наказали за наезд на Россию. Что произошло?

Комиссия Международной федерации гандбола (IHF) установила, что глава норвежской федерации Каре Гейр Лио нарушил кодекс этики организации своими призывами наказать Россию и разорвать контракты с российскими игроками и компаниями. По итогам рассмотрения жалобы Федерации гандбола России некорректному норвежцу вынесено предупреждение. Установлено, что Лио нарушил положение кодекса о том, что «физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом».

Об этом сегодня сообщил сайт Федерации гандбола России со ссылкой на письмо от IHF.

Что сделал норвежец?

Норвежская федерация добивалась прекращения сотрудничества европейских турниров и игроков с группой компаний «Дело», крупным игроком на рынке контейнерных перевозок. «Дело», в частности, спонсировало гандбольную Лигу чемпионов. Руководителем компании является Сергей Шишкарев, одновременно занимающий пост президента Федерации гандбола России.

Сергей Шишкарев | Источник: Спорт-Экспресс

После начала событий на Украине президент норвежской федерации выступал с инициативой сократить сотрудничество с представителями России. Он был против поездки норвежского клуба «Драммен» в Краснодар на ответную игру европейского Кубка вызова. Он также высказался против Шишкарева.

— Вместе мы должны ударить сейчас по России, и «Дело» должно стать частью удара. Мы хотим прекратить это соглашение без промедления, — довольно жестко говорил Лио VG.

После того как IHF ввело санкции против россиян, Лио публично ликовал: «Мы думаем, это очень хорошо, это то, чего мы добивались. Очень важно, что спорт отвечал коллективно и слаженно в отношении России сейчас».

Норвежцы учились у нас

Стали ли именно эти слова триггером расследования или Лио еще чего добавил кулуарно, IHF не уточняет. Но норвежцы давно являются главными соперниками россиян на международной арене. Дважды наши девушки сходились с ними в полуфиналах на Олимпиаде в Рио и Токио и оба раза выиграли. А великий Евгений Трефилов в марте, когда новости об отстранении российских клубов сборной только начали поступать, назвал Норвегию одним из главных интересантов отстранения.

— Бог мне свидетель, они научились многому у нас. Марит Брейвик, которая сделала из норвежской сборной лидера, является ученицей великого Игоря Турчина. Сейчас Норвегия — мощная сила. Но, ребята, вы играли с нами в Рио и Токио! С тех пор как Брейвик ушла, победы стали даваться им тяжелее. Пусть учатся на своих ошибках. Если они такие сильные, то почему не выиграли Олимпиаду?

Помните Страшилу из «Волшебника Изумрудного города»? У него торчали куски соломы из-под шляпы. Я вот к чему: вы можете скрывать свой интерес, но правда всегда вылезает наружу, — сказал Трефилов «СЭ».

Евгений Трефилов | Источник: Спорт-Экспресс

В гандболе у нас хорошие перспективы

Интересно, что в отличие от многих видов спорта в гандболе отношения России и международной федерации сохранили конструктивность. Хассан Мустафа на сессии МОК передавал позицию России по возвращению в мировой спорт, в сентябре 2021 года он участвовал в форуме «Россия — спортивная держава» и в принципе давно поддерживает нашу страну. В свое время вместе с Сергеем Шишкаревым он приходил в редакцию «СЭ», и можно сказать, что между ними теплые человеческие отношения. Спасти от отстранения это, конечно, вряд ли могло, но в гандболе сборная России продолжает играть международные матчи, например с Китаем, а в российской суперлиге будут выступать китайские клубы (правда, базирующиеся в Москве).

А вот в отношении норвежцев это не первое дисциплинарное решение IHF. После Евро-2021 по пляжному гандболу норвежскую федерацию оштрафовали за отказ игроков женской сборной выступать в бикини — они вышли в шортах. Но здесь многомесячная борьба Лио за права женщин дала плоды: вскоре девушкам все-таки разрешили играть в менее сексуальных нарядах.