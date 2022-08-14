Гандболисты сборной Беларуси впервые выиграли Кубок Белгазпромбанка
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси впервые стали обладателями Кубка Белгазпромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси впервые стали обладателями Кубка Белгазпромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за первое место подопечные Юрия Шевцова в упорной борьбе переиграли чемпионов Беларуси гандболистов клуба «Мешков Брест» со счетом 36:32. В стартовом матче на площадке спорткомплекса «Виктория» гандболисты национальной сборной Беларуси разгромили бронзового призера чемпионата страны «Гомель» — 34:18, потом победили российский клуб «Донские казаки» из Таганрога — 35:31.
В игре за бронзу гандболисты «Гомеля» одолели «Донских казаков» с результатом 30:28.
Итоговое положение: Беларусь — 6 очков, «Мешков Брест» — 4, «Гомель» — 2, «Донские казаки» — 0.
Нынешний розыгрыш Кубка Белгазпромбанка проводился в 14-й раз. В прошлом году его победителем в восьмой раз стал «Мешков Брест». Кроме хозяев турнир выигрывали французские клубы «Дюнкерк» и «Ним», украинский «Мотор» из Запорожья, польская «Висла» из Плоцка и северомакедонский «Вардар» из Скопье.