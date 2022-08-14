Гандболисты сборной Беларуси впервые выиграли Кубок Белгазпромбанка

В решающем поединке за первое место подопечные Юрия Шевцова в упорной борьбе переиграли чемпионов Беларуси гандболистов клуба «Мешков Брест» со счетом 36:32. В стартовом матче на площадке спорткомплекса «Виктория» гандболисты национальной сборной Беларуси разгромили бронзового призера чемпионата страны «Гомель» — 34:18, потом победили российский клуб «Донские казаки» из Таганрога — 35:31.

Нынешний розыгрыш Кубка Белгазпромбанка проводился в 14-й раз. В прошлом году его победителем в восьмой раз стал «Мешков Брест». Кроме хозяев турнир выигрывали французские клубы «Дюнкерк» и «Ним», украинский «Мотор» из Запорожья, польская «Висла» из Плоцка и северомакедонский «Вардар» из Скопье.