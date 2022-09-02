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20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» стали первыми обладательницами Суперкубка Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. Гандболистки «Гомеля» стали первыми обладательницами Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Фото гандбольного клуба "Гомель"

Сегодня на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны победили серебряных призеров прошлого национального первенства гандболисток БНТУ-БелАЗа со счетом 27:22. Стартовый поединок 31-го женского чемпионата Беларуси также пройдет в Гомеле — 7 сентября хозяйки встретятся с гандболистками «Витебчанки».

Завтра начнется мужское первенство страны — в столичном Доме гандбола вице-чемпионы и обладатели Кубка Беларуси гандболисты минского СКА проэкзаменуют свою дочернюю команду БГУФК-СКА. Поединок за Суперкубок среди мужчин состоится 10 сентября — на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы страны гандболисты клуба «Мешков Брест» встретятся со СКА.

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