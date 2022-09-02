Гандболистки «Гомеля» стали первыми обладательницами Суперкубка Беларуси

Сегодня на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны победили серебряных призеров прошлого национального первенства гандболисток БНТУ-БелАЗа со счетом 27:22. Стартовый поединок 31-го женского чемпионата Беларуси также пройдет в Гомеле — 7 сентября хозяйки встретятся с гандболистками «Витебчанки».