«Мешков Брест» уступил в спарринге гандболистам «Чеховских медведей»

После первого тайма встречи в подмосковном Чехове чемпионы Беларуси выигрывали с разницей в четыре мяча — 16:12. После перерыва чемпионы России перехватили инициативу и выиграли с результатом 31:29. Самым результативным в составе гостей стал Александр Подшивалов, забросивший 5 мячей.

Этот матч первоначально не стоял в расписании брестской дружины, однако после неожиданного фиаско в четвертьфинале SEHA-лиги в матче с северомакедонским «Еурофармом» планы пришлось корректировать. «Финал четырех» международной лиги стартовал сегодня в хорватском Задаре. Обидчики брестчан сыграют в полуфинале с действующим победителем SEHA-лиги венгерским «Веспремом», в который недавно перешел бывший лидер брестского клуба Никита Вайлупов. В другом полуфинальном матче встречаются хорватские клубы «Загреб» и «Нексе» из Нашице. Победители этих встреч 4 сентября поспорят за главный приз, а проигравшие определят обладателя бронзы. «Мешков Брест» впервые за все время своего участия в этом турнире не попал в решающий этап.