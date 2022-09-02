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20:49 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» уступил в спарринге гандболистам «Чеховских медведей»

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли «Чеховским медведям» в гостевом контрольном поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БГК Мешков Брест

После первого тайма встречи в подмосковном Чехове чемпионы Беларуси выигрывали с разницей в четыре мяча — 16:12. После перерыва чемпионы России перехватили инициативу и выиграли с результатом 31:29. Самым результативным в составе гостей стал Александр Подшивалов, забросивший 5 мячей.

Этот матч первоначально не стоял в расписании брестской дружины, однако после неожиданного фиаско в четвертьфинале SEHA-лиги в матче с северомакедонским «Еурофармом» планы пришлось корректировать. «Финал четырех» международной лиги стартовал сегодня в хорватском Задаре. Обидчики брестчан сыграют в полуфинале с действующим победителем SEHA-лиги венгерским «Веспремом», в который недавно перешел бывший лидер брестского клуба Никита Вайлупов. В другом полуфинальном матче встречаются хорватские клубы «Загреб» и «Нексе» из Нашице. Победители этих встреч 4 сентября поспорят за главный приз, а проигравшие определят обладателя бронзы. «Мешков Брест» впервые за все время своего участия в этом турнире не попал в решающий этап.

Предыдущий турнир выиграли гандболисты «Веспрема», победившие в решающем поединке «Загреб». В игре за бронзовые медали «Мешков Брест» уступил украинскому «Мотору» из Запорожья. За все годы проведения розыгрыша SEHA-лиги «Вардар» пять раз становился чемпионом, четырежды побеждал «Веспрем», один титул у «Загреба». Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.

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