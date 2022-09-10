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Гандболистки ЦСКА впервые завоевали Суперкубок России

В матче за трофей столичный клуб обыграл «Ростов-Дон» со счетом 31:27.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Женский московский клуб ЦСКА в субботу победил «Ростов-Дон» со счетом 31:27 в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА в прошлом сезоне впервые стал победителем Кубка России, обыграв в финале «Ростов-Дон» со счетом 25:22. В чемпионате России гандболистки московского клуба завоевали серебряные медали, в финале по сумме двух матчей уступив «Ростов-Дону» (22:27, 29:28).

«Ростов-Дон» является семикратным обладателем Суперкубка России. Также ростовская команда семь раз становилась победителем национального первенства и 11 раз выигрывала кубок страны.

Суперкубок России по гандболу среди женских команд проводится с 2014 года, ЦСКА впервые в истории стал обладателем трофея, ранее команда становилась финалистом суперкубка страны (2020, 2021). В сезоне-2020/21 ЦСКА впервые выиграл чемпионат России.

Чемпионат России по гандболу среди женских команд сезона-2022/23 начнется 11 сентября.

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