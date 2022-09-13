Гандболисты минского СКА дебютируют в SEHA-лиге матчем с чемпионами России

Первыми из четырех представителей Беларуси сыграет дебютант этого турнира вице-чемпион страны минский СКА, который 30 сентября встретится в гостях с 21-кратными чемпионами России гандболистами клуба «Чеховские медведи». Еще один дебютант этих соревнований обладатель бронзы белорусского первенства «Гомель» 1 октября сыграет у себя дома с «Пермскими медведями». Многолетний участник и призер SEHA-лиги чемпион Беларуси «Мешков Брест» 2 октября примет на своей арене могилевский клуб «Машека». Кроме этих команд в этом дивизионе выступит и «Нева» из Санкт-Петербурга.