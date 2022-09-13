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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА дебютируют в SEHA-лиге матчем с чемпионами России

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали расклад стартовых матчей в «Дивизионе Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первыми из четырех представителей Беларуси сыграет дебютант этого турнира вице-чемпион страны минский СКА, который 30 сентября встретится в гостях с 21-кратными чемпионами России гандболистами клуба «Чеховские медведи». Еще один дебютант этих соревнований обладатель бронзы белорусского первенства «Гомель» 1 октября сыграет у себя дома с «Пермскими медведями». Многолетний участник и призер SEHA-лиги чемпион Беларуси «Мешков Брест» 2 октября примет на своей арене могилевский клуб «Машека». Кроме этих команд в этом дивизионе выступит и «Нева» из Санкт-Петербурга.

SEHA-лига (South East Handball Association) была образована в 2011 году. В разные годы в ней выступали клубы из Беларуси, Венгрии, Словакии, Словении, Украины, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Румынии, России и Китая.

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