Гандболисты минского СКА дебютируют в SEHA-лиге матчем с чемпионами России
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали расклад стартовых матчей в «Дивизионе Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали расклад стартовых матчей в «Дивизионе Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми из четырех представителей Беларуси сыграет дебютант этого турнира вице-чемпион страны минский СКА, который 30 сентября встретится в гостях с 21-кратными чемпионами России гандболистами клуба «Чеховские медведи». Еще один дебютант этих соревнований обладатель бронзы белорусского первенства «Гомель» 1 октября сыграет у себя дома с «Пермскими медведями». Многолетний участник и призер SEHA-лиги чемпион Беларуси «Мешков Брест» 2 октября примет на своей арене могилевский клуб «Машека». Кроме этих команд в этом дивизионе выступит и «Нева» из Санкт-Петербурга.
SEHA-лига (South East Handball Association) была образована в 2011 году. В разные годы в ней выступали клубы из Беларуси, Венгрии, Словакии, Словении, Украины, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Румынии, России и Китая.