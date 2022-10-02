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15:17 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Гандбольный клуб «Нева» из Санкт-Петербурга переименован в «Зенит»

Гандбольный клуб «Университет Лесгафта — Нева» из Санкт-Петербурга переименован в «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.

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Генеральным спонсором гандбольного клуба является «Газпром». Название «Зенит» носят и команды по другим видам спорта, которые патронирует газовый гигант. В Санкт-Петербурге уже есть футбольный, баскетбольный и волейбольный клубы «Зенит».

«Нева» была чемпионом России в сезоне 1992/93. Еще шесть раз команда становилась серебряным призером национального первенства и семь — бронзовым.

С 2009 г. гандбольный клуб из Санкт-Петербурга возглавляет Дмитрий Торгованов, один из самых титулованных российских гандболистов — олимпийский чемпион 2000 г. и двукратный чемпион мира. При нем «Нева» 12 раз становилась призером чемпионата России.

В новом сезоне «Нева» стартовала с двух побед и одного поражения. Лидируют в чемпионате «Чеховские медведи», бессменный чемпион страны с 2002 г.

Первый матч под новым названием клуб из Санкт-Петербурга проведет 3 октября с ЦСКА.

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