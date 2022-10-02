«Мешков Брест» победил «Машеку» на старте SEHA-лиги

В первом поединке предварительной группы В чемпионы Беларуси на своей арене не испытали особых проблем и выиграли с преимуществом в шесть мячей — 28:22. Кроме этих команд в этом квартете также выступят московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В предварительной группе А дивизиона «Восток» вице-чемпион Беларуси минский СКА проиграл на выезде 21-кратным чемпионам России гандболистам «Чеховских медведей» со счетом 26:34. Еще один новичок этого турнира обладатель бронзы белорусского первенства «Гомель» уступил у себя дома «Пермским медведям» с результатом 30:38.

На первом этапе, который завершится 30 января 2023 года, клубы проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем сыграют в плей-офф: лучшие команды двух групп сыграют с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

В решающем поединке прошлого сезона венгерский «Веспрем» с белорусом Никитой Вайлуповым в составе переиграл хорватский «Загреб» с результатом 32:30. В матче за бронзу северомакедонский «Еурофарм» из Битолы победил хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 27:23.

Чемпион Беларуси «Мешков Брест», за который ранее играл Вайлупов, впервые за все время участия в SEHA-лиге не смог пробиться в «Финал четырех», уступив в гостевой четвертьфинальной встрече «Еурофарму» в серии послематчевых пенальти.