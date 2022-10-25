Гандболистка-чемпионка рассказала о недостающей в Европе российской услуге

Спортсменка заявила, что больше всего в Словении ей не хватает такой услуги, как недорогой маникюр. «Не могу сказать, что в России это дешевое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — подчеркнула она. Дмитриева добавила, что не чувствует дискомфорта в Европе, так как часто слышит русскую речь.