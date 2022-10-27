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27 октября, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Машеки» уступили «Зениту» в матче SEHA-лиги

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Машеки» потерпели второе поражение на старте SEHA-лиги в дивизионе «Восток», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 2-го тура предварительной группы В могилевчане проиграли в Санкт-Петербурге гандболистам «Зенита» со счетом 30:34. В первом туре могилевская дружина также в гостях уступила чемпиону Беларуси клубу «Мешков Брест» — 22:28. Завтра брестчане сыграют в Москве против ЦСКА, который на старте сыграл вничью с «Зенитом» — 29:29.

Также завтра в предварительной группе А вице-чемпион Беларуси минский СКА на площадке спорткомплекса «Уручье» примет гандболистов «Гомеля». В первый игровой день минчане проиграли на выезде 21-кратным чемпионам России «Чеховским медведям» с результатом 26:34. Гомельчане у себя дома уступили «Пермским медведям» — 30:38. 1 ноября в Перми будут соперничать две команды «медведей».

На первом этапе, который завершится 29 января 2023 года, клубы проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем сыграют в плей-офф: лучшие команды двух групп сыграют с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

В решающем поединке прошлого сезона венгерский «Веспрем» переиграл хорватский «Загреб» с результатом 32:30. В матче за бронзу северомакедонский «Еурофарм» из Битолы победил хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 27:23.

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