Гандболисты «Машеки» уступили «Зениту» в матче SEHA-лиги

Сегодня в матче 2-го тура предварительной группы В могилевчане проиграли в Санкт-Петербурге гандболистам «Зенита» со счетом 30:34. В первом туре могилевская дружина также в гостях уступила чемпиону Беларуси клубу «Мешков Брест» — 22:28. Завтра брестчане сыграют в Москве против ЦСКА, который на старте сыграл вничью с «Зенитом» — 29:29.

Также завтра в предварительной группе А вице-чемпион Беларуси минский СКА на площадке спорткомплекса «Уручье» примет гандболистов «Гомеля». В первый игровой день минчане проиграли на выезде 21-кратным чемпионам России «Чеховским медведям» с результатом 26:34. Гомельчане у себя дома уступили «Пермским медведям» — 30:38. 1 ноября в Перми будут соперничать две команды «медведей».

На первом этапе, который завершится 29 января 2023 года, клубы проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем сыграют в плей-офф: лучшие команды двух групп сыграют с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.