Белорусские гандболистки уступили россиянкам в Минске

Сегодня на площадке спорткомплекса «Уручье» подопечные Александра Сытько потерпели поражение с результатом 26:35 (12:21). Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая семь мячей. У победительниц отличились Антонина Скоробогатченко и Кристина Кожокарь, которые по пять раз поразили ворота белорусской команды.