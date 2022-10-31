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31 октября, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки уступили россиянкам в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде России в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке спорткомплекса «Уручье» подопечные Александра Сытько потерпели поражение с результатом 26:35 (12:21). Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая семь мячей. У победительниц отличились Антонина Скоробогатченко и Кристина Кожокарь, которые по пять раз поразили ворота белорусской команды.

Завтра соперницы встретятся вновь. Второй спарринг начнется в 17.15 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Российская сборная, которую тренирует Людмила Бодниева, готовилась к матчам в подмосковном Новогорске. В составе команды гостей играют только гандболистки из клубов российской суперлиги.

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