Белорусские гандболистки уступили россиянкам в Минске
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде России в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде России в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке спорткомплекса «Уручье» подопечные Александра Сытько потерпели поражение с результатом 26:35 (12:21). Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая семь мячей. У победительниц отличились Антонина Скоробогатченко и Кристина Кожокарь, которые по пять раз поразили ворота белорусской команды.
Завтра соперницы встретятся вновь. Второй спарринг начнется в 17.15 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Российская сборная, которую тренирует Людмила Бодниева, готовилась к матчам в подмосковном Новогорске. В составе команды гостей играют только гандболистки из клубов российской суперлиги.