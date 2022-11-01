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1 ноября, источник: БЕЛТА

Гандболистки сборной Беларуси уступили россиянкам во втором спарринге в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси во второй раз уступили команде России в контрольном поединке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БФГ

Второй спарринг на арене столичного дворца спорта «Уручье», как и вчерашний, прошел с преимуществом гостей, которые в итоге одержали победу с результатом 33:22 (16:12). В составе белорусок самой результативной стала Анастасия Кулак, которая 8 раз поразила ворота соперниц. У победительниц 6 раз отличилась Альбина Мурзалиева.

Вчера команда Александра Сытько потерпела поражение от россиянок со счетом 26:35.

Российская команда, которую тренирует Людмила Бодниева, готовилась к матчам в подмосковном Новогорске. В белорусской столице в ее составе выступали только гандболистки из клубов российской суперлиги.

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