Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» продолжили победную серию в чемпионате Беларуси
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» продолжили победную серию в играх женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» продолжили победную серию в играх женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою седьмую викторию подряд вице-чемпионки страны одержали сегодня в Минске, разгромив гостей из гродненской «Городничанки» со счетом 31:23. Главные конкуренты команды Константина Шароварова в борьбе за золото действующие чемпионки гандболистки «Гомеля» у себя дома были сильнее брестского клуба «Виктория-Берестье» — 34:23.
Также сегодня в Бобруйске местная «Березина» разгромила воспитанниц РГУОР с перевесом в 20 мячей — 41:21.
После семи проведенных встреч «БНТУ-БелАЗ» имеет 14 очков, у «Гомеля» на два балла меньше, на третьем месте «Березина», набравшая 8 очков.
В единственном сегодняшнем матче мужского первенства гандболисты «Машеки» в Могилеве сыграли вничью с «Аистом Китая» — 29:29. После этой встречи в активе могилевчан стало 9 очков и они по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует чемпион Беларуси «Мешков Брест», у которого 17 очков, на один балл отстает минский СКА.