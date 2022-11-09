Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» продолжили победную серию в чемпионате Беларуси

Источник: ГК "БНТУ-БелАЗ"

Свою седьмую викторию подряд вице-чемпионки страны одержали сегодня в Минске, разгромив гостей из гродненской «Городничанки» со счетом 31:23. Главные конкуренты команды Константина Шароварова в борьбе за золото действующие чемпионки гандболистки «Гомеля» у себя дома были сильнее брестского клуба «Виктория-Берестье» — 34:23.

Также сегодня в Бобруйске местная «Березина» разгромила воспитанниц РГУОР с перевесом в 20 мячей — 41:21.

После семи проведенных встреч «БНТУ-БелАЗ» имеет 14 очков, у «Гомеля» на два балла меньше, на третьем месте «Березина», набравшая 8 очков.