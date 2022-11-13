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13 ноября, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Машеки» проиграли ЦСКА в SEHA-лиге

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Машеки» потерпели третье поражение в дивизионе «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в домашнем поединке 3-го тура предварительной группы В могилевчане уступили у себя дома московскому ЦСКА со счетом 24:30. Вчера в этом квартете чемпион Беларуси «Мешков Брест» добыл третью победу, одолев на своей арене гандболистов «Зенита» из Санкт-Петербурга с минимальным перевесом — 28:27. Положение команд после трех туров: «Мешков Брест» — 6 очков, «Зенит» — 3, ЦСКА — 3, «Машека» — 0.

Лидеры квартета А «Чеховские медведи» уверенно переиграли на своей площадке «Гомель» со счетом 37:23. Это третья виктория 21-кратных чемпионов России. Сегодня вице-чемпион Беларуси минский СКА обыграл в гостях «Пермских медведей» с результатом 30:26. Турнирное положение: «Чеховские медведи» — 6, СКА — 3, «Пермские медведи» — 2, «Гомель» — 1.

Встречи 4-го тура пройдут 9—11 декабря.

На первом этапе, который завершится 29 января 2023 года, клубы проводят двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем сыграют в плей-офф: лучшие команды двух групп встретятся с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

В решающем поединке прошлого сезона венгерский «Веспрем» переиграл хорватский «Загреб» с результатом 32:30. В матче за бронзу северомакедонский «Еурофарм» из Битолы победил хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 27:23.

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