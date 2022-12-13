Минский СКА обыграл гандболистов «Кронона» в чемпионате Беларуси
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Гродно против местного «Кронона», вице-чемпионы страны до середины первой половины встречи уступали хозяевам, но потом завладели инициативой и выиграли со счетом 35:28. Подопечные Игоря Папруги продолжают лидировать, набрав 26 очков в 14 проведенных встречах. Ближайший преследователь минчан действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест» отстает на три балла, сыграв на матч меньше. Третье место занимают гандболисты «Гомеля», у которых 15 очков, у могилевского клуба «Машека» 13 зачетных баллов.
В центральном поединке прошедшего тура женского первенства чемпионки страны гандболистки «Гомеля» у себя дома нанесли первое поражение в сезоне обладателю серебра, своему главному конкуренту «БНТУ-БелАЗу» с результатом 26:20. После этой игры у обоих фаворитов стало по 20 очков, набранных в 11 проведенных матчах. Третьей идет бобруйская «Березина», у которой 12 баллов, на очко меньше у брестского клуба «Виктория-Берестье».