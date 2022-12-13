Минский СКА обыграл гандболистов «Кронона» в чемпионате Беларуси

Играя в Гродно против местного «Кронона», вице-чемпионы страны до середины первой половины встречи уступали хозяевам, но потом завладели инициативой и выиграли со счетом 35:28. Подопечные Игоря Папруги продолжают лидировать, набрав 26 очков в 14 проведенных встречах. Ближайший преследователь минчан действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест» отстает на три балла, сыграв на матч меньше. Третье место занимают гандболисты «Гомеля», у которых 15 очков, у могилевского клуба «Машека» 13 зачетных баллов.