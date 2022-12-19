Белорусские гандболисты победили команду Бахрейна в первом спарринге

В сегодняшней встрече подопечные Юрия Шевцова полностью переиграли хозяев площадки и уверенно победили с результатом 33:28 (20:14). Завтра белорусы вновь встретятся со сборной Бахрейна.

Соперник белорусской дружины является серебряным призером чемпионата Азии и сейчас готовится выступить на чемпионате планеты, который в январе 2023 года примут Польша и Швеция.