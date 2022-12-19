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19 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили команду Бахрейна в первом спарринге

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси успешно провели первый из двух контрольных матчей в Бахрейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней встрече подопечные Юрия Шевцова полностью переиграли хозяев площадки и уверенно победили с результатом 33:28 (20:14). Завтра белорусы вновь встретятся со сборной Бахрейна.

Соперник белорусской дружины является серебряным призером чемпионата Азии и сейчас готовится выступить на чемпионате планеты, который в январе 2023 года примут Польша и Швеция.

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