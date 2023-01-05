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5 января, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты уступили россиянам в спарринге в Москве

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно провели первый товарищеский матч в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БФГ

После первого тайма подопечные Юрия Шевцова выигрывали у россиян с перевесом в два мяча — 15:13, однако во второй половине встречи хозяева сумели перехватить инициативу и добились победы с результатом 28:23. Лучшим бомбардиром в составе белорусов стал Владислав Кулеш, забросивший 6 мячей.

Завтра соперники вновь встретятся на площадке ВА «Динамо» в российской столице.

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