Белорусские гандболисты уступили россиянам в спарринге в Москве

После первого тайма подопечные Юрия Шевцова выигрывали у россиян с перевесом в два мяча — 15:13, однако во второй половине встречи хозяева сумели перехватить инициативу и добились победы с результатом 28:23. Лучшим бомбардиром в составе белорусов стал Владислав Кулеш, забросивший 6 мячей.