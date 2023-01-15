«Мешков Брест» победил «Зенит» в SEHA-лиге

Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы В брестчане выиграли в Санкт-Петербурге у местного «Зенита» со счетом 32:28. Позже московский ЦСКА примет на своей площадке могилевский клуб «Машека». Могилевчане пока не набрали ни одного зачетного балла. Положение команд: «Мешков Брест» — 10 очков (5 матчей), ЦСКА — 5 (4), «Зенит» — 3 (5), «Машека» — 0 (4).

Вчера в квартете А вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА разгромили на выезде «Гомель» с результатом 37:26. Сегодня лидеры группы чемпионы России «Чеховские медведи» сыграют у себя дома с «Пермскими медведями». Положение команд: «Чеховские медведи» — 8 очков (4 матча), СКА — 5 (5), «Пермские медведи» — 4 (4), «Гомель» — 1 (5).

Первый этап завершится 30 января 2023 года. Затем в плей-офф лучшие команды двух групп встретятся с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

Предварительный этап дивизиона «Юг» начнется 25 января. В группе А сыграют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), трио В составят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.