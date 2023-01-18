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18 января, источник: БЕЛТА

Минский СКА закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА закрепились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: СКА-Минск

Сегодня вице-чемпионы страны одержали 14-ю победу, обыграв свой фарм-клуб БГУФК-СКА с результатом 40:29. В другом сегодняшнем поединке гандболисты «Гомеля» у себя дома выиграли у гродненского «Кронона» со счетом 34:26.

После 16 проведенных встреч в активе СКА 30 очков, действующий чемпион страны «Мешков Брест» отстает на пять баллов, сыграв на два матча меньше.

В матчах 13-го тура женского первенства главные фавориты добились очередных побед. Чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» с большим трудом одолели в Бресте местный клуб «Виктория-Берестье» — 39:37. Обладательницы серебряных медалей спортсменки «БНТУ-БелАЗа» уверенно победили воспитанниц РГУОР с разницей в дюжину мячей — 36:24.

Сейчас у «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» по 24 очка. На третьем месте бобруйская «Березина», у которой 12 баллов, на очко меньше у «Виктории-Берестья».

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