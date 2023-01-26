Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Нью-Джерси
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Детройт
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сан-Хосе
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Оттава
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Лос-Анджелес
34
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Труа
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Кремонезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
27.01
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
27.01
Альмерия
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
27.01
Лечче
Салернитана
12
Футбол. Зарубежный
27.01
РБ Лейпциг
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
27.01
Болонья
Специя
20
Все события
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
27Король умер: не стало великого Пеле
26 января, источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» вышли на первое место в чемпионате Беларуси

Один из главных фаворитов женского первенства действующий чемпион страны «Гомель» вышел на первое место, победив на своей арене воспитанниц РГУОР со счетом 36:24. В Бобруйске гандболистки местной «Березины» переиграли брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 37:32. Спортсменки «Городничанки» на своей арене взяли верх над «Витебчанкой» — 30:24.

Наверх
Источник: hc-gomel.by

Один из главных фаворитов женского первенства действующий чемпион страны «Гомель» вышел на первое место, победив на своей арене воспитанниц РГУОР со счетом 36:24. В Бобруйске гандболистки местной «Березины» переиграли брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 37:32. Спортсменки «Городничанки» на своей арене взяли верх над «Витебчанкой» — 30:24.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Гомель» — 28 очков (15 матчей), «БНТУ-БелАЗ» — 26 (14), «Березина» — 12 (15), «Виктория-Берестье» — 11 (14).

Лидер мужского чемпионата минский СКА обыграл на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 36:31. Чемпион страны «Мешков Брест» у себя дома был сильнее могилевского клуба «Машека» — 37:23.

Сейчас у СКА 32 очка после 17 проведенных игр, «Мешков Брест» имеет в своем активе 29 баллов, сыграв на один матч меньше, третьим идет «Гомель», у которого 18 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь