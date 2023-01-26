Гандболистки «Гомеля» вышли на первое место в чемпионате Беларуси

Один из главных фаворитов женского первенства действующий чемпион страны «Гомель» вышел на первое место, победив на своей арене воспитанниц РГУОР со счетом 36:24. В Бобруйске гандболистки местной «Березины» переиграли брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 37:32. Спортсменки «Городничанки» на своей арене взяли верх над «Витебчанкой» — 30:24.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Гомель» — 28 очков (15 матчей), «БНТУ-БелАЗ» — 26 (14), «Березина» — 12 (15), «Виктория-Берестье» — 11 (14).

Лидер мужского чемпионата минский СКА обыграл на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 36:31. Чемпион страны «Мешков Брест» у себя дома был сильнее могилевского клуба «Машека» — 37:23.