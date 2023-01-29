Гандболисты «Гомеля» уступили «Пермским медведям» в SEHA-лиге

Источник: Фото гандбольного клуба "Гомель"

Сегодня в поединке 6-го тура предварительной группы А гомельчане проиграли в гостях «Пермским медведям» с разницей в десять мячей — 22:32. Завтра, в последний игровой день первого этапа, вице-чемпион Беларуси минский СКА примет в спорткомплексе «Уручье» чемпионов России «Чеховских медведей». Положение команд сейчас таково: «Чеховские медведи» — 10 очков (5 матчей), «Пермские медведи» — 6 (6), СКА — 5 (5), «Гомель» — 1 (6).

Лидер квартета В «Мешков Брест», не потерявший пока ни одного очка, сегодня сыграет на своей арене с идущим вторым московским ЦСКА. Вчера в Могилеве гандболисты «Машеки» потерпели шестое поражение подряд, уступив «Зениту» из Санкт-Петербурга с результатом 26:32. Положение команд: «Мешков Брест» — 10 очков (5 матчей), ЦСКА — 7 (5), «Зенит» — 5 (6), «Машека» — 0 (6).

После завершения матчей в группах лучшие команды двух квартетов встретятся с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

Предварительный этап дивизиона «Юг» завершится 27 марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), в трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.